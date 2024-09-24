В Иране отказались поддерживать действия РФ на Украине

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен поддерживать действия РФ на Украине.

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Об этом пишет Ura.ru.

«Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — сказал глава государства на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

По словам политика, он верит в урегулирование кризиса исключительно «посредством диалога».

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18 сентября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал власти страны нанести удар по Ирану в ответ на детонацию техники в Ливане. В то же время парламентарий обвинил Исламскую Республику в поставках оружия в РФ.

За два дня до этого Пезешкиан прокомментировал сообщения о том, что Тегеран якобы снабжает Москву вооружениями. Как отметил глава государства, Иран действительно сотрудничает и ведет торговлю с РФ. Однако о продаже ракет и иной военной техники речи не идет, уточнил политик.

Кроме того, он обратил внимание, что Исламская Республика всегда выступала за мирное урегулирование кризиса на Украине.