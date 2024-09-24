В Иране отказались поддерживать действия РФ на Украине
Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен поддерживать действия РФ на Украине.
Об этом пишет Ura.ru.
«Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — сказал глава государства на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
По словам политика, он верит в урегулирование кризиса исключительно «посредством диалога».
США оценили аргументы Киева для снятия ограничений на удары по РФ
18 сентября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал власти страны нанести удар по Ирану в ответ на детонацию техники в Ливане. В то же время парламентарий обвинил Исламскую Республику в поставках оружия в РФ.
За два дня до этого Пезешкиан прокомментировал сообщения о том, что Тегеран якобы снабжает Москву вооружениями. Как отметил глава государства, Иран действительно сотрудничает и ведет торговлю с РФ. Однако о продаже ракет и иной военной техники речи не идет, уточнил политик.
Кроме того, он обратил внимание, что Исламская Республика всегда выступала за мирное урегулирование кризиса на Украине.