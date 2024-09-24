Артиллерийские удары Израиля во военным объектам движения «Хезболла» на территории Южного Ливана являются подготовкой к его наземной операции, целью которой может стать создание буферной зоны в данном регионе. Об этом, комментируя эскалацию ближневосточного конфликта, в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

Утром 23 сентября армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре «Хезболлы». Израильские силы также нанесли удар по целям в Бейруте. В ответ на это бойцы «Хезболлы» выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций минздрава Ливана ранее сообщило, что количество погибших в результате авиаударов Израиля достигло до 492 человек.

Предполагаю, что удары Израиля по военным объектам "Хезболлы" – это подготовительный этап к его наземной операции, которая еще не началась. Фактически сейчас идет артподготовка. Судя по всему, в основном израильтяне пытаются уничтожать склады с оружием, которые находятся на территории Южного Ливана, в долине Бекаа. Кроме того, ими ведется психологическая война. Так, израильтяне взломали ливанские радиочастоты и на хорошем арабском языке передают сообщения, адресованные мирному населению южных районов Ливана. В них звучат призывы к людям покидать свои дома и деревни, даже если у них имеются хотя бы косвенные подозрения в наличии военных складов "Хезболлы" по соседству с ними. При этом данные сообщения передаются от лица "радиостанции Южного Ливана". Интересно, что данная радиостанция в свое время была связана с армией Южного Ливана. А это христианско-ливанское военное формирование с 1978 по 2000 год являлась союзником Израиля и воевало с "Хезболлой". Фактически эта структура представляла из себя альтернативную власть в данном регионе, о чем хорошо помнят местные старожилы. Так что это намек на то, что Израиль, скорее всего, зайдет в Южный Ливан и восстановит христианскую армию Южного Ливана, которая на протяжении десятилетий служила барьером между Израилем и "Хезболлой". Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В обозримой перспективе эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» продолжится, считает эксперт.

«Маловероятно, что какая-либо из сторон сейчас пойдет на уступки. Иран вряд ли согласует подобный шаг Ливану и "Хезболле". При этом иранцы отчетливо демонстрируют, что сами они не намерены вмешиваться. С другой стороны, американцы на фоне творящегося в стране раздрая сейчас не смогут полноценно надавить на Израиль – в настоящее время в США просто нет такого политика, который смог бы это сделать. [Президент США Джо] Байден и [вице-президент Камала] Харрис находятся в подвешенном состоянии, и сейчас им нет дела до проблем Ближнего Востока. А Дональд Трамп, который не является президентом, не имеет реального влияния. Кроме того, сторонами конфликта, к сожалению, пока не были услышаны те здравые мысли и позиции, которые высказывала Россия, так что, судя по всему, военные действия будут продолжаться», - подчеркнул он.

Артиллерийские удары Израиля вряд ли уничтожат весь военный потенциал «Хезболлы», однако они уже серьезного его подкосили, добавил эксперт.

«В результате этих чувствительных для "Хезболлы" ударов погиб один из высокопоставленных членов группировки, а также большое число ее полевых командиров. Помимо прочего, это говорит о том, у Израиля в "Хезболле" есть свои "кроты", есть своя агентурная сеть, которая до сих пор не была выявлена. В рамках реального военного противостояния это серьезный аргумент в пользу Израиля», - сказал он.

Каргин подчеркнул, что «Хезболла» пользуется неоднозначной репутацией на Ближнем Востоке, в связи с чем участие третьих сил на ее стороне в конфликте с Израилем представляется маловероятным.

«"Хезболла" – это крайне непредсказуемая сила, которая в любой момент может перейти к радикальным и достаточно кровавым действиям. В связи с этим она не вызывает доверия у большинства ближневосточных сил. Так что, полагаю, даже те из них, кто не любит Израиль, не будут готовы прийти ей на помощь», - заключил специалист.

Ранее в МИД России осудили атаки Израиля на Ливан.