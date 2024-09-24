Две страны готовы стать посредниками между Израилем и «Хезболлах»

Катар и Турция заявили о готовности стать посредниками между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", чтобы добиться прекращения бомбардировок со стороны еврейского государства. Об этом сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на ливанский дипломатический источник в Каире.

По его информации, правительство Ливана получило "несколько американских и европейских сообщений", согласно которым, "Израиль не отступит" и "единственное решение" заключается в том, чтобы движение "Хезболлах" "пошло на уступки", поскольку "любой отказ только спровоцирует новые нападения и эскалацию". Также уточняется, что Израиль хочет создать на юге Ливана "10-километровую буферную зону".

"Катар и Турция предложили выступить посредниками и напрямую связаться с "Хезболлах", - добавил источник агентства, отметив, что "делегация обеих стран прибудет в Бейрут в ближайшие несколько часов".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее сообщил, что ВВС нанесли за сутки удары по 1,3 тыс. военных объектов шиитского движения "Хезболлах" по всей территории Ливана. По данным ливанского Минздрава, которые приводит телеканал Al Mayadeen, в результате израильских налетов погибли более 300 человек, свыше 1 200 получили ранения.