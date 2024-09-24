Лукашенко призвал готовиться к войне

Белоруссии необходимо готовиться к войне, чтобы ее избежать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на Обуз-Лесновский полигон. Lenta.ru

«Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», - заявил белорусский лидер. По словам Лукашенко, Белоруссии нужно и далее укреплять свою обороноспособность и готовность противостоять противнику в случае военной агрессии. ТАСС

До этого он говорил, что любая военная агрессия в сторону Белоруссии и ее народа неминуемо приведет к началу Третьей мировой войны. Лукашенко предупредил, что рассчитывать на слабость и миролюбие его сограждан не стоит. Республика всегда найдет, что ответить агрессору в случае возможной атаки. Вечерняя Москва