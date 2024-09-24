В Киеве официально подтвердили, что приглашение в НАТО стало частью «плана победы»

Приглашение Украины в НАТО является частью так называемого плана победы Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Газета.Ru

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос о том, предусматривает ли план Зеленского ускоренное вступление в НАТО. Видеозапись выступления опубликована на сайте совета. «Как я сказал, одна из сильнейших гарантий в современном мире - это пятая статья НАТО», - продолжил Ермак. ТАСС

По его словам, он обратился к странам-партнерам с просьбой не обращать внимания на угрозы эскалации конфликта со стороны России. Он также сообщил, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз, но стране все еще необходимы поставки новых беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерийских снарядов и дальнобойных систем. Lenta.ru