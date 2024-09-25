Акаеву отказали в возвращении статуса экс-президента Киргизии

Парламент Киргизии отказал экс-главе государства Аскару Акаеву в просьбе восстановить статус бывшего президента страны, рассказали ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

Против предложения Акаева проголосовал 71 из 73 депутатов.

«Депутаты рассмотрели заявление Аскара Акаева, в котором он предлагал вернуть ему статус экс-президента страны, и большинством голосов приняли решение отказать в этом», — уточнил собеседник агентства.

Во вторник, 24 сентября, вопрос рассмотрели члены профильного комитета и рекомендовали киргизскому парламенту ответить отказом на предложение Акаева. Заявление от него поступило 3 сентября.

Акаев руководил республикой с начала 90-х годов прошлого века до марта 2005 года, когда он был свергнут в результате революционных событий и был вынужден с семьей уехать в Россию. Новые власти решили лишить Акаева статуса экс-президента, который предусматривает неприкосновенность, охрану, гособеспечение и проживание на территории государственной резиденции.

Ранее сообщалось, что с Акаева сняты обвинения в коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор. Следствие установило, что он не получал прибыли от Кумтора и в его действиях нет состава преступления.