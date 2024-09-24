Представители Белого дома и Пентагона считают неубедительными аргументы Украины для снятия ограничений на удары западным вооружением по территории России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников. Российская газета

По их мнению, возможные цели в пределах досягаемости ракет в России не будут иметь существенного значения на пути Киева к победе. Они указали, что использование ракет против целей в Крыму является «более стоящей стратегией». Также отмечается, что в случае снятия ограничений и ударов по целям в России запасы ракет ATACMS и подобных боеприпасов закончатся в течение нескольких недель или даже дней. Lenta.ru

Ранее издание Financial Times сообщило, что сомнения американцев в успехе ударов вглубь территории РФ вызывает тот факт, что российская сторона вывела 90% своих самолетов за пределы досягаемости радиуса действия западных ракет. Газете.Ru