Обзор иноСМИ: «стратегический разрыв» Турции с Западом и детали нового плана Зеленского

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Турция начала «стратегический разрыв» с Западом

Турция стала первым и единственным членом НАТО, запросившим вступление в группу БРИКС, где доминируют главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Бывший турецкий дипломат рассказал, что этот шаг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызван «накопившимся разочарованием» в Западе и ЕС.

Как пишет The Jerusalem Post, после прихода Эрдогана к власти Турция систематически преследовала внешнеполитические цели, противоречащие интересам Запада. К примеру, в Сирии Турция постоянно бросает вызов США за поддержку курдских сил, а попытка Эрдогана купить истребители F-35 так и не увенчалась успехом. В итоге Турция приобрела российскую передовую систему ПВО С-400, позволяющая сбивать F-35. По версии The Jerusalem Post, заявка Турции в БРИКС основана на вере Эрдогана в то, что он может «одновременно бежать с зайцем и охотиться с гончими». Лидер Турции надеется, что побочным продуктом членства в БРИКС станет поддержка его последних дипломатических усилий — нового исламского альянса против Израиля, считает автор статьи.

Главное об одобренном ООН «Пакте будущего»

Генассамблея ООН одобрила «Пакт будущего» - 56 обещаний, которые касаются изменения климата, гендерного неравенства, бедности, ядерного оружия и рисков искусственного интеллекта. Россия, Иран, Северная Корея и еще несколько стран предложили внести в документ поправки, в том числе пункт о невмешательстве в вопросы национального суверенитета, но эти предложения были отклонены.

Как пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания, в принятом документе критикуются экономические санкции, которые «препятствуют полному достижению экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах». Отдельный раздел пакта посвящен глобальной безопасности. Также там говорится об растущей угрозе ядерной войны и о необходимости реформировать Совет безопасности ООН (сейчас право вето в нем имеют пять стран, включая Россию и США).

Эрдоган назвал причину провала переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прилетевший в США для участия в Генассамблее ООН, провел встречу с представителями американских аналитических центров. Как сообщает Anadolu, на этой встрече Эрдоган назвал украинский кризис «великой гуманитарной трагедией».

Эрдоган заявил, что Турция прилагала усилия для установления справедливого мира с самого начала конфликта. По его словам, Анкара продолжает это делать. Политик отметил, что вовлеченность Турции доказали переговоры по Украине в Стамбуле. Он заявил, что эти усилия не достигли своей цели, так как им помешали «определенные лоббисты».

Греческие лоббисты мешают поставкам F-35 Турции

Греко-американский совет, лоббирующий интересы Греции в США, призвал американских сенаторов не допустить продажи Турции истребителей F-35. Как сообщает газета Diken, ранее появилась информация, что Штаты предложили Турции разместить купленные у России С-400 на подконтрольной США авиабазе в обмен на поставки F-35.

Члены греческой организации направили письмо «четырем ключевым фигурам» американского Конгресса, предупредив, что Турция будет применять истребители «против союзников США». В письме подчеркивалось, что Турция «должна многое доказать американскому народу, прежде чем получить привилегию - вновь попасть в программу F-35». Греко-американский совет обвинил Турцию в нарушении воздушного пространства Греции на боевых самолетах F-16 американского производства.

Детали нового плана Зеленского

Новый план Владимир Зеленского, который он намерен представить в рамках Генассамблеи ООН, включает пять пунктов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ, все пункты плана взаимосвязаны и Зеленский хочет, чтобы они «реализовывались в комплексе».

Источники украинских СМИ не стали раскрывать содержание пунктов, но отметили, что речь идет о вопросах современного вооружения и об атаках ВСУ в Курской области. Ранее The Times писала, что в плане Зеленского четыре пункта, касающихся продолжения атак ВСУ под Курском, гарантий безопасности со стороны Запада, запроса «специфического» оружия и международной финансовой помощи Украине.