В Раде считают, что Зеленский шантажирует своим "планом" Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский очередным "планом" фактически шантажирует своего американского коллегу Джо Байдена в разгар предвыборной кампании в Соединенных Штатах.

Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, что действия Зеленского - это не что иное, как вмешательство в выборы в США.

"Шантажируя Байдена, Зеленский предлагает <...> резкое усиление Украины, милитаризацию, НАТО, закрытое небо. <...> Не знаю, понимают ли это американцы, но поездка Зеленского и его "план" - это очередное вмешательство в выборы в США", - написал Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, в интересах Демократической партии, которую представляет Байден, завершить конфликт вокруг Украины, чтобы выбить у оппонентов тезис о том, что его действия ведут к третьей мировой войне. Понимая это, Зеленский выдвигает свой "план", в котором просит дать Украине больше вооружения и снять ограничения на его использование. По словам Дубинского, если Байден не пойдет навстречу Зеленскому, Киев откажется закончить боевые действия и "ход перейдет к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу".

Зеленский находится в США, куда он поехал, чтобы принять участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретиться с Байденом и кандидатом в президенты от Демократической партии, ныне вице-президентом Камалой Харрис. При этом сразу после прибытия в США Зеленский посетил Пенсильванию - один из ключевых штатов на предстоящих в ноябре выборах, где принял участие в нескольких мероприятиях с губернатором-демократом Джо Шапиро.

В последнее время тема урегулирования вокруг Украины прочно вошла в повестку в США и активно используется в ходе президентской гонки. Экс-президент и ныне кандидат Трамп неоднократно обвинял Байдена в некомпетентности в этом вопросе и утверждал, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак фактически признавал, что Украина ранее вмешивалась в выборы президента США, хотя, как он утверждал, сейчас этого не делает. В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как Минфин США 11 января объявил о введении санкций в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы.