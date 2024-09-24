$92.92+0.34103.22-0.16
Почта

Власти Турции заявили о разрыве цепей НАТО в случае вступления страны в БРИКС

Принятие Турции в БРИКС станет важным историческим событием. Это будет означать, что Анкара «разорвет цепи» НАТО. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу. Вечерняя Москва

В Турции заявили о разрыве цепей НАТО в случае вступления страны в БРИКС
© РИА Новости

«34 страны подали заявки на вступление в БРИКС, это невероятно. Стоит отдельно отметить заявку Турции, ведь ее принятие в объединение станет революционным событием в том смысле, что страна — участница Североатлантического альянса разорвет цепь НАТО», — отметил политик. Lenta.ru

В начале сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Российская газета