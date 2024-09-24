Принятие Турции в БРИКС станет важным историческим событием. Это будет означать, что Анкара «разорвет цепи» НАТО. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу. Вечерняя Москва

«34 страны подали заявки на вступление в БРИКС, это невероятно. Стоит отдельно отметить заявку Турции, ведь ее принятие в объединение станет революционным событием в том смысле, что страна — участница Североатлантического альянса разорвет цепь НАТО», — отметил политик. Lenta.ru

В начале сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума заявил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Российская газета