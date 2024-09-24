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США сочли неубедительными аргументы Украины для снятия ограничений на удары по России

Представители Белого дома и Министерства обороны США сочли неубедительными аргументы Украины для снятия ограничений на применения дальнобойных ракет для ударов по России. Об этом сообщает The Washington Post.

США сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на удары по РФ
© Lenta.ru

По мнению чиновников, возможные цели в пределах досягаемости ракет в России не будут иметь существенного значение на пути Киева к победе. Они указали, что использование ракет против целей в Крыму является «более стоящей стратегией».

Также отмечается, что в случае снятия ограничений и ударов по целям в России запасы ракет ATACMS и подобных боеприпасов закончатся в течение нескольких недель или даже дней.

Ранее президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме сообщил, что еще не принял решение по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь российской территории западным оружием.

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