СМИ: более 60 европейцев решили переехать в Россию

Более 60 жителей западных стран обратились в посольства РФ за последний месяц для получения вида на жительство, заинтересовавшись указом о гуманитарной помощи лицам, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий с 1 сентября выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам ряда стран, которые не поддерживают идеологический курс своих властей и разделяют «духовно-нравственные ценности» России. При принятия решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

В посольства России уже обратились более 60 жителей европейских стран, в том числе 34 гражданина Великобритании. Они подали документы на российское ВНЖ в генконсульстве и посольстве в Эдинбурге. Таким образом, количество обращений в посольство РФ в UK возросло на 226%.

Также о решении переехать в Россию заявили порядка 30 итальянцев. Они обратились в российское посольство в Риме. Ожидается, что число граждан Италии, которые захотят переехать в Россию, будет расти. Причиной такого решения все соискатели называют усталость от либеральной повестки.

Напомним, что правительство России ранее утвердило список недружественных стран, которые проводят политику, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки». В него, наряду с США, попали как европейские Германия, Испания, Франция, так и Австралия, Южная Корея и Япония. Граждане этих стран теперь могут переехать в Россию по упрощенной схеме.