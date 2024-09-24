Ермак не смог подтвердить встречу Зеленского с Трампом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация "все еще надеется" на встречу с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом.

"Мы представим "план победы" президенту Джо Байдену и Камале Харрис. Мы надеемся, что встретимся с Дональдом Трампом", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен в США представить план завершения конфликта на Украине не только Байдену, но и основным кандидатам на пост президента от Демократической партии Камале Харрис и Республиканской партии Дональду Трампу. При этом Зеленский неоднократно критически отзывался о предложениях самого Трампа по урегулированию, а сразу после приезда в США посетил Пенсильванию - один из ключевых штатов на предстоящих выборах, где принял участие в мероприятиях с губернатором-демократом Джо Шапиро.

Трамп в понедельник на митинге своих сторонников также в Пенсильвании назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории".