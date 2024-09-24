Лукашенко назвал особенность современных конфликтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что современная война - это война беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому учения с их применением должны быть приближены к боевым условиям.

"Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом", - отметил президент, посещая общевойсковой Обуз-Лесновский полигон (Брестская область), сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, по этой причине тренировки и учения с использованием БПЛА должны быть приближены к боевым условиям.

"Все должно быть естественным образом, как в бою, и никакой показухи быть не должно. Мне это не нужно", - сказал глава государства.

Ему продемонстрировали отечественные разработки в сфере беспилотников, в том числе рассказали о новинках и доработке прежних моделей. Лукашенко отметил, что в производстве подобных боевых систем нужно максимально ориентироваться на отечественные комплектующие.