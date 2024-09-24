В Иране отвергли обвинения Швеции в кибератаке на СМС-оператора

Посольство Ирана в Швеции отвергло обвинения шведской прокуратуры в том, что в 2023 году иранские спецслужбы осуществили взлом СМС-оператора.

"Соответственно, мы ожидаем, что официальные органы шведского правительства не дадут ход необоснованным материалам, направленным против Исламской Республики Иран. И не позволят в тех условиях, когда шведская система правосудия уже привлекла к ответственности людей, осквернивших святой Коран, отступить от этого", - приводит текст заявления посольства агентство Tasnim.

В посольстве считают, что публикация материалов такого рода отравляет двусторонние отношения между Ираном и Швецией.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что в 2023 году иранские спецслужбы взломали СМС-оператора с целью рассылки сообщений, призывающих отомстить тем, кто сжигал Коран. По ее данным, было отправлено около 15 000 сообщений.