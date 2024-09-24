Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта

Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил Владимир Зеленский. Газета.Ru

«Наш план победы поможет на практике переместить Россию к миру», — говорится в сообщении. На встрече с двупартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке Зеленский выразил уверенность, что ускорить завершение конфликта могут лишь активные действия международной коалиции союзников Украины. Он не уточнил, о каких мерах идет речь. Lenta.ru

Ранее Зеленский заявил, что его план завершения противостояния «не о переговорах с Россией». По его словам, «план победы» заключается в усилении украинских вооруженных сил. News.ru