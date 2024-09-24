Германию обвинили в нарушении Шенгенского соглашения

Власти Германии нарушают Шенгенское соглашение, вводя дополнительный пограничный контроль, заявил член Европарламента от Польши Косма Злотовский. News.ru

Ссылаясь на Договор о функционировании Евросоюза, Злотовский отметил, что его положения позволяют европейцам свободно передвигаться и проживать на территории стран — членов ЕС и, несмотря на возможность ограничения этого права, допускаемую международными соглашениями, принимаемые государствами меры «должны быть соразмерными». Газета.Ru

В связи с этим евродепутат адресует Еврокомиссии ряд вопросов, в частности, спрашивая, какими, на ее взгляд, будут экономические последствия ограничений со стороны Берлина, которые, по мнению депутата, не соответствуют европейскому законодательству. Lenta.ru