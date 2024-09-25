Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала видео, записанное во время визита украинского президента Владимира Зеленского на военный завод. Об этом пишет Newsweek.

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Политик оценила видео, записанное во время визита Зеленского на военный завод в городе Скрэнтон в штате Пенсильвания. На видео губернатор штата Джош Шапиро расписывается на предназначенных для Киева артиллерийских снарядах в присутствии улыбающегося главы киевского режима.

«Я на сто процентов против этого, как и многие американцы», — отметила Тейлор Грин, добавив, что США должны договариваться о мире, а не «разжигать войну».

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Украинский лидер посетил завод в колеблющемся штате именно со сторонниками Харрис, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.