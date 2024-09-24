Еще одна страна решила присоединиться к БРИКС

Премьер Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

О желании вступить в БРИКС Кьелем де Тамбела заявил на встрече с российским послом в Буркина-Фасо Игорем Мартыновым. Премьер заявил, что страна хочет присоединиться к «борьбе с доминированием доллара и евро» и добиться «более справедливой международной торговли».

Аргентина заявила об отсутствии приглашения на саммит БРИКС

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС, на тот момент в блок входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года.

В итоге БРИКС объединил страны, на которые приходится более трети мирового ВВП и 45 процентов населения планеты. В марте 2024-го глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что его страна также планирует подать заявление на членство в БРИКС.

В начале сентября СМИ сообщили, что Турция без официального объявления подала заявку на вступление в блок. Ожидается, что заявку Анкары рассмотрят на саммите, который пройдет в России в октябре 2024 года.