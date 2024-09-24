Секретная служба принимает усиленные меры после второго покушения на Трампа

Секретная служба США принимает усиленные меры по охране кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа после второй попытки покушения на него, произошедшей 15 сентября.

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

"Учитывая недавние события, Секретная служба принимает повышенные меры по защите бывшего президента [США Дональда Трампа]", - приводит телекомпания его слова.

На этом фоне NBC отмечает, что заметить усиление мер безопасности можно было в понедельник, когда самолет Трампа приземлился в штате Пенсильвания. В момент, когда бывший хозяин Белого дома выходил из самолета, один из агентов Секретной службы "шел следом за ним".

20 сентября члены Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержали законопроект, направленный на усиление принимаемых Секретной службой мер по обеспечению безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты после двух покушений на Трампа. Инициатива обязывает руководителя Секретной службы применять единые стандарты для охраны президентов, вице-президентов и кандидатов в президенты и вице-президенты от основных партий. Если законопроект поддержит Сенат Конгресса, он отправится на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило о расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Инцидент расценивается как возможная попытка покушения на него. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться злоумышленник, были обнаружены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камера. Подозреваемый - 58-летний Райан Уэсли Рут - задержан.