Американский предприниматель Илон Маск проиграл суд бывшему сотруднику Twitter (сейчас носит название X), который добивался от владельца компании выплаты ему выходного пособия после массовых увольнений в компании в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебное решение.

В соответствии постановлением суда, истец получит «полный пакет выходного пособия». Как отметила адвокат Шеннон Лисс-Риордан, решение может дать ход другим подобным делам, связанным с выплатами после сокращения. В частности, еще 15 исков прошли арбитражные слушания, и юрист ожидает, что по ним будут вынесены схожие вердикты.

Напомним, что в октябре 2022 года Маск закрыл сделку по приобретению Twitter на сумму 44 млрд долларов. После покупки соцсети он провел массовые увольнения, сократив штат компании с 7,5 тысяч человек примерно до 2 тысяч человек. В 2023 году он сменил название социальной сети на X.

Бывшие сотрудники подали около 2,2 тысяч заявлений в арбитражный суд против Маска за невыплату пособий после увольнения. Кроме того, свои письма с жалобами предпринимателю направили четыре американских сенатора, которые опасались, что сокращение штата не позволит компании выполнять все имеющиеся обязательства.