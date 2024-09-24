Маск проиграл суд бывшему сотруднику Twitter
Американский предприниматель Илон Маск проиграл суд бывшему сотруднику Twitter (сейчас носит название X), который добивался от владельца компании выплаты ему выходного пособия после массовых увольнений в компании в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебное решение.
В соответствии постановлением суда, истец получит «полный пакет выходного пособия». Как отметила адвокат Шеннон Лисс-Риордан, решение может дать ход другим подобным делам, связанным с выплатами после сокращения. В частности, еще 15 исков прошли арбитражные слушания, и юрист ожидает, что по ним будут вынесены схожие вердикты.
Напомним, что в октябре 2022 года Маск закрыл сделку по приобретению Twitter на сумму 44 млрд долларов. После покупки соцсети он провел массовые увольнения, сократив штат компании с 7,5 тысяч человек примерно до 2 тысяч человек. В 2023 году он сменил название социальной сети на X.
Бывшие сотрудники подали около 2,2 тысяч заявлений в арбитражный суд против Маска за невыплату пособий после увольнения. Кроме того, свои письма с жалобами предпринимателю направили четыре американских сенатора, которые опасались, что сокращение штата не позволит компании выполнять все имеющиеся обязательства.