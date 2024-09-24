Аналитик предупредил о «сюрпризах» по Украине в ООН

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что очередная сессия Генассамблеи ООН может принести «сюрпризы» (мирные инициативы) по Украине и войне в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Кортунова, новые предложения по двум кризисам могут быть сделаны во время основных прений Генассамблеи, стартующих 24 сентября. Однако реальное влияние на урегулирование кризисов может оказать только Совет безопасности ООН, подчеркнул эксперт.

По словам Кортунова, решения Генассамблеи ООН представляют собой индикатор мнения международного сообщества по поводу каких-либо проблем. Эксперт добавил, что в последние годы руководство ООН было сконцентрировано на проблемах развития, а не безопасности.

«Я думаю, что тон (мероприятия) уже задан «Саммитом будущего» <…>: что есть серьезные опасения, касающиеся распада системы глобального и регионального управления, умножения числа кризисных ситуаций, обострения во многих регионах мира», - подчеркнул Кортунов.

На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября выступит президент США Джо Байден. Неделя высокого уровня Генассамблеи продлится по 30 сентября. Сообщалось, что в рамках этих мероприятий Владимир Зеленский представит Байдену и другим политикам свой новый план. Эта инициатива включает вступление Украины в НАТО и ЕС, заключение соглашений в области экономики и безопасности, а также продолжение военной помощи Киеву.