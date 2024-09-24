В Швейцарии проголосовали против экспорта защитных жилетов на Украину

Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии в понедельник проголосовал против предложения разрешить поставки защитных жилетов на Украину. Депутаты посчитали, что эти товары двойного назначения могут использоваться не для защиты гражданского населения, а в военных целях, сообщило швейцарское агентство SDA.

По его информации, против соответствующего запроса фракции "зеленых", ранее с небольшим перевесом одобренного депутатами Национального совета (большой палаты парламента), высказались 24 парламентария малой палаты, за - 17, воздержались 2. Отмечается, что депутаты последовали мнению большинства членов своего комитета по политике безопасности, согласно которому защитные жилеты представляют собой товары двойного назначения.

По словам депутата от Швейцарской народной партии (ШНП) Вернера Зальцманна, защитные жилеты используются скорее для экипировки военных на фронте, чем для гражданских лиц. Спикер фракции либералов (СДП) Ханс Вики подчеркнул, что, даже если защитные жилеты используются в гражданских целях, существует риск, что они могут попасть в руки воюющих сторон.

"Придерживаться нейтралитета стоит как раз во время войны", - добавил он.

В июне Комиссия по вопросам безопасности Национального совета страны высказалась за отмену при определенных условиях запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства третьим странам, участвующим в вооруженных конфликтах. До сих пор запрет, закрепленный законодательно и обусловленный нейтральным статусом Швейцарии, сохранялся, несмотря на многочисленные запросы пренебречь им со стороны Германии, Дании и Испании. Возможную отмену запрета должны будут рассмотреть обе палаты парламента - Национальный совет и Совет кантонов. Не исключено также его вынесение на общенациональный референдум, учитывая, что за строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета выступает крупнейшая партия страны ШНП, представленная двумя министрами в коалиционном четырехпартийном правительстве.