Экс-сотрудник СБУ высказался о судьбе Буданова*

Главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* могут снять с должности и назначить послом, как ранее сделали с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров уволил двух заместителей Буданова* — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Отмечалось, что с главой ГУР кадровые перемены не согласовывались.

Как отметил Прозоров, Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак решили отодвинуть Буданова* от реальных рычагов власти. По его мнению, теперь министр обороны назначит заместителями главы ГУР подконтрольных ему людей.

«А возможно, мы будем свидетелями, как самого Буданова уберут куда-нибудь. Например, послом отправят, как и господина Залужного», — добавил экс-сотрудник СБУ.

Прозоров также отметил, что с начала спецоперации много следил за действиями ГУР на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. По его мнению, ранее все попытки рейдов осуществлялись подразделениями Буданова*. Вместе с тем вторжение в Курскую область в августе 2024 года осуществлялось уже без главы ГУР — «его отодвинули от этой операции полностью».

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов