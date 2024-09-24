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Экс-сотрудник СБУ высказался о судьбе Буданова*

Главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* могут снять с должности и назначить послом, как ранее сделали с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ высказался о судьбе Буданова*
© globallookpress.com

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров уволил двух заместителей Буданова* — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Отмечалось, что с главой ГУР кадровые перемены не согласовывались.

Как отметил Прозоров, Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак решили отодвинуть Буданова* от реальных рычагов власти. По его мнению, теперь министр обороны назначит заместителями главы ГУР подконтрольных ему людей.

«А возможно, мы будем свидетелями, как самого Буданова уберут куда-нибудь. Например, послом отправят, как и господина Залужного», — добавил экс-сотрудник СБУ.

Прозоров также отметил, что с начала спецоперации много следил за действиями ГУР на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. По его мнению, ранее все попытки рейдов осуществлялись подразделениями Буданова*. Вместе с тем вторжение в Курскую область в августе 2024 года осуществлялось уже без главы ГУР — «его отодвинули от этой операции полностью».

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов