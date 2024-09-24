Сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональд Трамп - младший считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не может критиковать его отца.

"Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость критиковать кандидата Республиканской партии на пост президента?" - написал сын экс-президента в X (ранее Twitter). "И он [Зеленский] делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор", - добавил Трамп-младший.

Так сын политика прокомментировал интервью Зеленского журналу The New Yorker, в котором он указал, что Трамп не знает, как остановить украинский конфликт.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах быстро урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он также обещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики нынешней администрации президента США Джо Байдена.