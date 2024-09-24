Президент Чехии призвал Украину смириться с фактом утраты территорий

Киев должен принять тот факт, что утраченные территории останутся под контролем России. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью газете The New York Times.

По его словам, наиболее вероятным исходом конфликта станет то, что часть украинской территории останется под российским контролем.

Павел отметил, что это может быть "временно", но добавил при этом, что "временное явление" может длиться годами.

Он также призвал киевские власти быть реалистами, подчеркнув, что усталость от конфликта на Украине "растет повсюду".

Ранее чешская газета Lidovky написала о том, что Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с Россией территорий, но никогда не признается в этом публично. По мнению издания, Украина в целом готова смириться с утратой части своей территории.