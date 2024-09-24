Зеленский рассказал, когда завершится конфликт на Украине

Завершение конфликта на Украине ближе, чем считают многие, заявил в интервью ABC News президент страны Владимир Зеленский. Но глава государства продолжил требовать, чтобы западные партнеры укрепляли украинскую армию.

Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны, — сказал он.

Зеленский добавил, что его план завершения противостояния «не о переговорах с Россией». По его словам, «План победы» заключается в усилении украинских вооруженных сил.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в «плане победы» президента Украины нет положений о заморозке боевых действий или прекращении огня. Киев должен создать такие обстоятельства, при которых Москва будет принуждена к миру, посчитали журналисты.