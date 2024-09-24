В США обвинили Россию в использовании ИИ для влияния на выборы

В США заявили, что Россия использует искусственный интеллект для того, чтобы повлиять на выборы президента шатов. Об этом сообщает представитель американской разведки.

«Россия создала больше ИИ-контента для влияния на президентские выборы в США , чем любая другая иностранная держава», — приводит заявление разведки Reuters.

Они утверждают, что Москва провела эти действия «в рамках своих более масштабных усилий по поддержке [кандидатов в президенты Дональда] Трампа по сравнению с [Камалой] Харрис».

По информации от представителя разведки, Россия якобы предпринимает попытки дискредитировать действующего вице-президента США, используя в том числе теории заговора. Они отметили, что РФ обладает более глубокими знаниями о механизмах проведения выборов в США и понимает, какие цели стоит преследовать для достижения своих интересов, передает RT.