Трамп раскрыл, как собирается примирить Путина с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп убежден, что знает, как остановить конфликт на Украине. Он заявил, что решит его еще до своей инаугурации.

«Я сделаю так, чтобы был мир», – сказал политик.

Дональд Трамп также подчеркнул, что добьется мира сразу после своей победы на выборах, еще до инаугурации.

«Самое первое, что я сделаю, – это позвоню Зеленскому. И позвоню президенту Путину. И скажу: давайте договариваетесь. А то безумие какое-то. Безумие», – подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

При этом Владимир Зеленский убежден, что Дональд Трамп понятия не имеет, как остановить конфликт. Глава киевского режима указал на то, что уже было немало лидеров государств, которые говорили то же самое, но потом понимали, что ситуация сложнее.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим торгашом». Экс-президент США обратил внимание на то, что глава киевского режима каждый раз уезжает из Вашингтона с десятками миллиардов долларов.