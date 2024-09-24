Пока вы спали: реакция Франции на удары по Ливану и взрывы в пяти регионах Украины

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Япония сочла угрозой своей безопасности ситуацию с военным самолетом РФ

Японские власти сочли, что случай с военным самолетом РФ у острова Хоккайдо являлся угрозой безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

С заявлением об угрозе от российского самолета выступил в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. По его словам, это было нарушением суверенитета Японии и угроза ее безопасности.

Напомним, 23 сентября истребители поднялись в воздух из-за российского Ил-38 рядом с Хокайдо. При этом в Минобороны РФ уже заявляли, что полеты военной авиации России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Зеленского как «лучшего торгаша в истории». Об этом сообщает Lenta.ru.

Трамп отметил, что всякий раз после визита в США, украинский лидер уезжает оттуда с миллиардами долларов.

Кандидат в президенты также упомянул, что в случае победы он будет решать такие вопросы иначе.

«Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку», - заявил Дональд Трамп.

США выступили за немедленное начало переговоров о реформировании СБ ООН

Соединенные Штаты Америки хотят ускорения старта переговоров о реформе СБ ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают необходимым дать статус постоянного члена реформированного СБ ООН большему количеству стран. В том числе странам Латинской Америки и Африки.

Также статус постоянного членства в организации предлагают дать Германии, Индии и Японии.

Франция предложила созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Франция порекомендовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

Франция призывала к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и созвать экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану.

Причиной такого призыва стало случившееся ранее - в ночь на вторник Израиль нанес удары по южным регионам Ливана.

В пяти регионах Украины ночью произошли взрывы

В Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этих регионов взрывы также произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Все они случились в ночь на вторник по местному времени.

При этом многочасовая воздушная тревога действовала в Киевской, Сумской и Черкасской областях.