КНР заявила, что продолжит поддерживать Венесуэлу

Китай продолжит поддерживать Венесуэлу в защите национального суверенитета и экономическом развитии независимо от того, как складывается международная обстановка. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, прошедшей на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Китай и Венесуэла являются хорошими друзьями и партнерами. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай продолжит поддерживать Венесуэлу в защите национального суверенитета, достоинства и содействии экономическому и социальному развитию Венесуэлы", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

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Ван И также призвал укреплять и развивать "дружбу между Китаем и Венесуэлой, продолжать твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные проблемы друг друга, а также перевести важный консенсус, достигнутый главами двух государств, в практические действия по развитию китайско-венесуэльских отношений".