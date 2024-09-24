Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла.

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«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продаётся», — передаёт РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.

Отмечается, что местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за €2,5-3 млн.

Ранее бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение, что у Зеленского «собраны чемоданы», он готов сбежать с Украины.

В июне власти Кипра проверяли сообщения о покупке Зеленским отеля-казино на острове.