Трамп заявил об угрозе для его жизни со стороны Ирана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Иран якобы создает угрозу для его жизни.

"Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Республиканец добавил, что "окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было".

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Трамп также поблагодарил Конгресс США за то, что тот "одобрил выделение дополнительных средств Секретной службе" для его охраны.