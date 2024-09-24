Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

Президент Украины Владимир Зеленский является ни кем иным, как "лучшим торгашом в истории", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Я полагаю, что Зеленский - лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Республиканец добавил, что Зеленский "очень хочет, чтобы они [демократы] выиграли [президентские] выборы", так как получает от них финансовую помощь. "Я сделаю по-другому <…>. Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, - позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку", - заявил Трамп.

Зеленский прибыл в США в конце прошлой недели. Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис встретятся в Вашингтоне с Зеленским 26 сентября.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, кандидатом от демократов является Харрис.