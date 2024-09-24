Финляндия вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем и отсутствия туристов

Две панды, подаренные Финляндии председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в 2017 году, будут возвращены в Китай. Об этом сообщил председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен.

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По его словам, зоопарк получил помощь и поддержку от китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты гигантских панд. Однако несмотря на это, а также усилия самого зоопарка, пришлось принять решение о возвращении панд, пишет ТАСС.

Отмечается, что причиной данного шага стало сокращение ежегодного числа туристов, в том числе из России, значительный рост инфляции и процентных ставок. Из-за тяжелых финансовых проблем зоопарк не может позволить себе содержать панд.

Животные будут возвращены на родину до конца этого года, хотя они находятся в Финляндии по договору аренды на 15 лет.

Панды прибыли в Хельсинки в январе 2018 года. В зоопарке Эхтяри, в 350 километрах от финской столицы, медведям выделили огромную территорию с речкой. Прогнозировалось, что после прибытия панд зоопарк будет принимать до 280 тысяч посетителей в год.