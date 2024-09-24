Гросси: МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений

МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку Россия является крупным игроком в ядерной сфере, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.

«Как вы знаете, Россия является крупным игроком в ядерной сфере, так что у нас есть набор тем, по которым мы работаем с ними», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Гросси добавил, что не все из тем работы с Россией относятся к конфликту на Украине.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва выступает против попыток Запада политизировать работу МАГАТЭ.

Также Гросси заявил, что атомные электростанции не должны подвергаться атакам.