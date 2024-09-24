МИД Катара: действия Израиля против Ливана ставят регион "на край пропасти"

Министерство иностранных дел Катара осудило "израильскую агрессию против Ливана", которая ставит Ближневосточный регион "на край пропасти". Об этом говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

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"Продолжающаяся эскалация в первую очередь обусловлена отсутствием каких-либо сдерживающих факторов для Израиля, его продолжающимися неоднократными нарушениями международного права и безнаказанностью. Эта реальность усугубляет кризисы, ставит регион на край пропасти и подвергает его еще большей напряженности, которая будет иметь глубокие последствия на региональном и международном уровнях", - отмечается в заявлении.

Министерство призвало международное сообщество выполнить свои обязательства и принять срочные меры, чтобы "заставить израильские оккупационные власти прекратить жестокую агрессию против Ливана и сектора Газа". Катарская сторона также подтвердила свою приверженность единству и территориальной целостности Ливана, выразив готовность поддерживать любые усилия, направленные на достижение безопасности и стабильности в регионе.

23 сентября на протяжении всего дня израильские ВВС наносили массированные удары по южной части Ливана. Их целью объявлены военные объекты шиитского движения "Хезболлах". Согласно заявлениям израильской стороны, удары наносятся в ответ на многомесячные обстрелы северных районов Израиля отрядами "Хезболлах", в результате чего из приграничья были эвакуированы десятки тысяч израильтян.