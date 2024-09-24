Франция предложила созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Франция выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане, по южным регионам которого в ночь на вторник нанесла удары Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем выступлении на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.

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