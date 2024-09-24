МИД Швейцарии предупредил своих граждан об ухудшении ситуации в Израиле

Швейцария предупредила своих граждан о возможном дальнейшем ухудшении ситуации с безопасностью в Израиле, порекомендовав не совершать несрочные поездки в страну.

«В Израиле ситуация остаётся неопределённой, и возможно дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью. Не рекомендуется совершать несрочные поездки», — говорится в сообщении дипмиссии в соцсети X.

Ранее израильский авиаудар в прямом эфире застиг ливанского журналиста Фади Будайю, видео с происшедшим расходится по арабским каналам. В каком состоянии сейчас журналист — не уточняется.

Также сообщалось, что в Израиле вводится особое положение в сфере гражданской обороны.