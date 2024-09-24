Власти США высказались по решению эскалации на Ближнем Востоке

Вашингтонская администрация считает, что требуется срочно найти дипломатическое решение для прекращения эскалации на Ближнем Востоке, в том числе на границе между Израилем и Ливаном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Эскалация, которую мы сейчас видим на Ближнем Востоке, вызывает у нас обеспокоенность", - отметила она. По словам Жан-Пьер, президент США Джо Байден полагает, что "риск эскалации реален". "Мы по-прежнему считаем, что дипломатическое решение возможно и срочно нужно", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

"Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима и неизменна перед лицом всех поддерживаемых Ираном угроз, включая "Хезболлах", - заверила Жан-Пьер. "Конфликт между Израилем и "Хезболлах" на голубой линии (на границе еврейского государства с Ливаном по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН - прим. ТАСС) продолжается уже достаточно давно. И в интересах каждого урегулировать его быстро дипломатическим путем", - добавила она. "Президент продолжит призывать к этому", - подчеркнула пресс-секретарь.