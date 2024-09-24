Байден прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк в понедельник 23 сентября, где выступит на неделе высокого уровня в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент ТАСС.

В связи с его приездом и проездом кортежа перекрыли несколько улиц в центре Манхэттена.

В предстоящую неделю на трибуну Генассамблеи поочередно поднимутся представители 193 государств - членов ООН, Ватикана и Палестины, которые наделены статусом наблюдателей при всемирной организации, а также Европейского союза. Как сообщили ТАСС в секретариате ООН, на форуме ожидается участие 76 глав государств и 42 глав правительств.

Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября. Глава МИД России также примет участие в ряде многосторонних встреч высокого уровня, включая мероприятия в рамках ОДКБ, БРИКС, Группы двадцати, а также по линии Группы друзей по защите Устава ООН.