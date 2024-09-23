ООН призвала положить конец бомбардировкам Ливана

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличит помощь Ливану и призывает прекратить бомбардировки страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице УВКБ ООН в соцсети X.

"Разрушительные бомбардировки в Ливане уносят невинные жизни и заставляют тысячи людей бежать. Этому необходимо положить конец", - отмечается в тексте. "УВКБ ООН давно работает в Ливане, оказывая поддержку беженцам и местному населению. Мы расширяем масштабы нашей основной помощи, денежной поддержки и медицинского обслуживания", - также сообщили в управлении.