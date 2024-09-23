Кличко признал, что в сфере ЖКХ Киева большой дефицит кадров

В Киеве в последние годы наблюдается значительный дефицит работников коммунальных служб, признал мэр города Виталий Кличко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Градоначальник отметил, что идет мобилизация, свыше 120 тыс. киевлян надели военную форму. В связи с этим, добавил он, в сфере ЖКХ не хватает работников.

По состоянию на сентябрь 2024 года, заметил Кличко, в украинской столице открыто 6,5 тыс. вакансий в коммунальные службы.

«Мы обеспечиваем жизнедеятельность города ограниченным числом работников, но также работаем над тем, чтобы обучать мужским профессиям женщин, чтобы сервисы в Киеве не прекращали работу», — пояснил политик.

Напомним, что мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. Власти неоднократно продлевали срок ее действия.