В «Хезболла» заявили, что один из лидеров движения Караки жив

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что один из его лидеров Али Караки жив и находится в безопасном месте. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес точечный удар по Бейруту. Указывалось, что его целью был Караки, который является наиболее высокопоставленным военным командиром «Хезболла» после Фуада Шукраи Ибрагима Акиля, ранее ликвидированных ЦАХАЛ.