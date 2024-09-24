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Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отношения с Украиной находятся в сложной фазе еще и потому, что украинцы во время Второй мировой войны активно сотрудничали с гитлеровцами. И теперь возносят «героев» той эпохи.

Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером и Холокост
© globallookpress.com

«Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», – сказал Дуда в эфире телеканала Polsat.

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Дуда припомнил украинцам и Волынскую резню, и участие в Холокосте, и коллаборационизм, и создание украинской дивизии СС.

Ранее «СП» писала о том, что МИД Британии считает, что конфликт на Украине продлится много лет.

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