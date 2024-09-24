Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером и Холокост

Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и соучастии в Холокосте в годы Второй мировой войны.

"Прошу помнить, что у украинцев есть много проблем с их историей. Это не только проблема Волынской резни, но и служба в подразделениях СС, сотрудничество с властями Третьего Рейха и участие в Холокосте", - заявил польский лидер в интервью телеканалу Polsat.

Тем не менее, Дуда возложил ответственность на правительство своей страны в связи с напряженностью между Варшавой и Киевом. По его мнению, власти республики не должны делать вопросы восстановления исторической правды условием для вступления Украины в ЕС.

В конце августа глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его позицию поддержал премьер Польши Дональд Туск и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, затронувший эту тему на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 13 сентября.