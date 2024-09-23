В Японии начали продавать извлеченные из праха драгметаллы

В Японии стали продавать драгоценные металлы, которые получают из пепла кремированных останков. Об этом сообщает Nikkei.

Как сообщает источник, большинство умерших в Японии кремируют, после чего семье погибших выдают полученный прах и части костей. Однако, в крематориях все равно остается какая-то часть праха — именно из нее стали добывать металлы, так как это вещество зачастую содержит в себе ценные металлы.

Помимо этого источник провел собственное расследование, которое показало, что почти в половине крупных городов Японии (из тех, в которых источник провел расследование) продаются материалы из человеческого пепла. Доход от такой торговли за 2023 финансовый год составил 6,49 миллиардов иен — около 45 миллионов долларов по текущему курсу.

«Мы решили, что будет целесообразно использовать доходы от металлов, извлеченных из пепла, чтобы сделать крематории более удобными, в том числе путем их модернизации», — рассказали изданию в городском управлении здравоохранения и социального обеспечения Киото.

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