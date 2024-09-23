$92.92+0.34103.22-0.16
Почта

Пезешкиан заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а, наоборот, готов полностью вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке.

Пезешкиан рассказал о планах Ирана на ядерное оружие
© globallookpress.com
"Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, в свою очередь, просят нас вернуться к нашим", - приводит слова Пезешкиана агентство ISNA.

Россия выступила против форсирования процесса ядерного разоружения

Как подчеркнул президент, в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию.

"В то время как некоторые страны ложно обвиняли нас в попытках создания ядерного оружия, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вело самое тщательное наблюдение в Иране", - подчеркнул он.
В мире
МАГАТЭ
Нью-Йорк
Иран, Исламская Республика
Дубай