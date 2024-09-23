Пезешкиан рассказал о планах Ирана на ядерное оружие

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а, наоборот, готов полностью вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на круглом столе с журналистами в Нью-Йорке.

"Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, в свою очередь, просят нас вернуться к нашим", - приводит слова Пезешкиана агентство ISNA.

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Как подчеркнул президент, в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию.