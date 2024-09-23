Премьер Испании назвал необходимым реформирование институтов ООН

Правительство Испании считает необходимым реформирование институтов ООН. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на Саммите будущего в штаб-квартире всемирной организации.

"Испания работает ради необходимой реформы ООН, ее институтов, чтобы они были более представительными, более эффективными и прозрачными, чтобы ее работа была более демократичной", - сказал глава правительства.

Он добавил, что Мадрид последовательно защищает принципы уважения международного права "во всех контекстах, будь то в Палестине, на Украине или где-либо еще".