В Ирландии задали неудобный вопрос Байдену про удары по России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в украинском конфликте, отметил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне американский лидер ответил отрицательно на вопрос о том, разрешил ли Вашингтон Киеву использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

«Байден заявил, что не давал «разрешения» Украине нанести удар по России. Байден также заявил, что США не руководят войной против России. Итак, если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?», — обратился Боуз к президенту США.

Ранее колумнист Андреас Клут предположил, что действующий глава Соединенных Штатов опасается разрешить Владимиру Зеленскому наносить удары по объектам на российской территории.

Европейская страна отказалась поддержать украинскую «бомбардировку» Москвы

Аналитик заметил, что многие западные страны подталкивают Байдена к тому, чтобы принять положительное решение. Вместе с тем, резюмировал он, президент не желает идти на этот шаг, так как опасается пересечь «красные линии» Москвы, спровоцировать неконтролируемую эскалацию.